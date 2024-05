Maltempo | Zaia - unità di crisi aperta e stato di emergenza

(Di giovedì 16 maggio 2024)diper ile dichiarazione dellodi, con l'avvio della procedura dei rimborsi e di accesso ai fondi nazionali. Lo ha deciso il presidente del Veneto, Luca, dopo l'ondata diche da ieri interessa la regione, colpendo inizialmente la bassa padovana e poi soprattutto il Vicentino e Veronese. Non si segnalano vittime o situazioni di particolare gravità. Nella serata di ieri, ha reso noto, sono stati aperti tutti i sei bacini di laminazione per le piene tra il Vicentino e il Veronese, che si sono riempiti per metà "e hanno evitato il disastro - ha detto il governatore - specie a Vicenza. Il sistema idraulico ha funzionato ancora una volta". "Non abbiamo memoria di un evento così a ...

