Maltempo Veneto - scatta l' allerta rossa | strade allagat - crollati due ponti e traffico in tilt

Decretato lo stato di emergenza, si è già al lavoro per ripristinare i danni, specie per lo sfondamento di numerosi argini

Allerta rossa , domani venerdì 17 maggio 2024, per rischio idraulico e rischio idrogeologico in Veneto . Allerta arancione su settori di Lombardia , Friuli e lo stesso Veneto , Allerta gialla in 8 regioni. Il bollettino della protezione civile per il ...

Maltempo, allagate intere zone del Veneto: le immagini dall'alto - maltempo, allagate intere zone del veneto: le immagini dall'alto - Continua il lavoro dei vigili del fuoco in veneto, vittima del maltempo già da mercoledì 15 maggio. Oltre 280 i soccorsi effettuati tra le città di Padova (59), Vicenza (71), Rovigo (26), Treviso (15) ...

Maltempo Italia: Coldiretti, semine in tilt e frane in vigneti del Nord - maltempo Italia: Coldiretti, semine in tilt e frane in vigneti del Nord - E' quanto emerge dall'analisi su dati Eswd della maggiore associazione di rappresentanza dell'agricoltura italiana, Coldiretti, che ha effettuato un primo monitoraggio nelle campagne con l'allerta ...

Maltempo Veneto, scatta l'allerta rossa: strade allagate, crollati due ponti e traffico in tilt - maltempo veneto, scatta l'allerta rossa: strade allagate, crollati due ponti e traffico in tilt - Ponte delle galline out È pesante la conta dei danni del maltempo in veneto, in particolare nella Bassa Padovana, nel Vicentino e nel Veronese. Due ponti sono crollati a Malo (Vicenza) e 2 argini ...