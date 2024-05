Maltempo nel Cremonese - il Tormo esonda a Dovera P - Oglio e Serio osservati speciali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Cremona, 16 maggio 2024 – Notte di acqua e danni in provincia di Cremona mentre ilha risparmiato Milano e la Brianza ieri messe in ginocchio dalla pioggia. Oltre cinquanta gli interventi dei vigili del fuoco, mobilitati insieme alla Protezione civile in particolare nel Cremasco. Allagamenti di strade e campi concentrati fra Vaiano,, Ripalta Cremasca, Pizzighettone, san Bassano, Soresina, Castelleone. Emergenza vera adove poco prima delle 22 èto il fiumeinvadendo via Folla e le aree circostanti. Al momento non si registrano evacuati. La situazione è costantemente monitorata e sotto osservazione sono anche le condizioni di Po,