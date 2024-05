Maltempo in Veneto e Fvg | temporali e grandine Frana e scuole chiuse a Monselice Jesolo sott' acqua Zaia | È stata una bomba d' acqua Allarme rosso fino alle 14 di venerdì - Foto e Video

(Adnkronos) – Il Maltempo sferza il Nord Italia . Temporali, nubifragi, esondazioni, frane e smottamenti hanno riguardato diverse regioni. E, sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata anche per la giornata di oggi giovedì 16 ...

Venezia, 16 maggio 2024 – Centinaia di interventi in tutto il Veneto per allagamenti diffusi e danni causati dal Maltempo che, soprattutto nel corso della notte, ha colpito la pianura con piogge e rovesci intensi. È molto difficile la circolazione ...

Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali ,...

Maltempo in Veneto, campagne e aziende agricole allagate a Cologna Veneta - maltempo in veneto, campagne e aziende agricole allagate a Cologna Veneta - Il maltempo ha colpito anche il veneto. A Cologna Veneta, in provincia di Verona, campagne e aziende agricole sono finite sott'acqua a causa della pioggia ...

Maltempo in Veneto, Zaia: "Autentico disastro, senza bacini di laminazione saremmo con i gommoni" - maltempo in veneto, Zaia: "Autentico disastro, senza bacini di laminazione saremmo con i gommoni" - se non avessimo avuto i bacini avremmo avuto i gommoni in giro per Vicenza invece che le auto”, il commento del governatore del veneto Zaia in riferimento all’ondata di maltempo che ha colpito la ...