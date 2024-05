Maltempo in Francia | a rischio l' annata 2024 E nei vigneti si materializza anche l' incubo peronospora

(Di giovedì 16 maggio 2024) Durissimo colpo del clima ai viticoltori in queste prime settimane di maggio sia in Champagne sia a Chablis, nella Yonne (area della settentrionale della Borgogna), fino alla Nuova Aquitania. Centinaia di ettari sono stati interessati da violente grandinate, dopo che lo scorso aprile aveva portato la colonnina di mercurio al di sotto dello zero, costringendo agli straordinari i produttori di queste aree vitivinicole. Tra le imprese del vino francesi c'è forte preoccupazione per la rapida diffusione delle fitopatie più pericolose, a partire dalla. Forti grandinate in Champagne Nel distretto spumantistico più noto al mondo, circa 500 ettari vitati tra i comuni di Trélou-sur-Marne, Passy-sur-Marne, Courcelles e Barzy-sur-Marne, a ovest di Reims, sono stati letteralmente spogliati da foglie e gemme in fase di crescita. Su circa duecento ettari, secondo le stime ...

