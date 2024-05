Maltempo | Corrado Pd - ‘al Nord torna la paur - urge affrontare crisi climatica’

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – ?Piove a dirotto elaa nelItalia, in Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Veneto con allagamenti, esondazioni di fiumi e fango che travolge auto e invade campi. Le Forze dell?Ordine impegnate nei soccorsi salvano a Schio due donne immergendosi nell?acqua che aveva invaso la strada bloccando la loro auto. Immagini spaventose e atti di coraggio straordinario di chi rischia la propria vita per salvare altre vite, e a cui va un ringraziamento speciale”. Lo dichiara Annalisa, delegata al clima, agenda2030, green economy e conversione ecologica nella segreteria nazionale del Pd e candidata nelle liste-Est alle elezioni europee.“Le immagini di queste ore – rimarca l’esponente dem – colpiscono e rendono ancora più doloroso il ricordo degli effetti ...

Maltempo: Corrado (Pd), 'al Nord torna la paura, urge affrontare crisi climatica' - Maltempo: Corrado (Pd), 'al nord torna la paura, urge affrontare crisi climatica' - Roma, 16 mag. (Adnkronos) - “Piove a dirotto e torna la paura nel nord Italia, in Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Veneto con allagamenti, esondazioni di fiumi e fango che travolge auto e invade cam ...

Slow Food Day: eventi anche a Novara e Verbania per celebrare il cibo locale e sostenibile - Slow Food Day: eventi anche a Novara e Verbania per celebrare il cibo locale e sostenibile - Il 18 maggio torna lo Slow Food Day, un'iniziativa che prevede un programma di oltre 100 eventi in tutta Italia. Dal nord al Sud, si terranno laboratori, mercati, visite in azienda e momenti ...

Allerta Meteo, caldo (ma non troppo) con lo scirocco. E nel weekend torna il maltempo - Allerta Meteo, caldo (ma non troppo) con lo scirocco. E nel weekend torna il maltempo - Situazione meteorologica molto particolare in queste ore in Calabria e Sicilia: è in atto un richiamo caldo pre-frontale rispetto al maltempo che sta colpendo il nord Italia, e l’entità di questo ...