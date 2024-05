Maltempo - allerta meteo rossa in Veneto Temporali in Lombardia DIRETTA

Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali ,...

Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali ,...

Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali ,...

Sicilia, arriva fiammata di caldo dal Sahara: previsti fino a 38 gradi, piogge rosse nel weekend - Sicilia, arriva fiammata di caldo dal Sahara: previsti fino a 38 gradi, piogge rosse nel weekend - L’Italia sarà divisa in due sul fronte meteo, con il rischio di forti temporali al nord e caldo estivo al sud ... per poi spostarsi rapidamente verso Emilia, veneto e gran parte del Nord-Est. adv ...

Meteo: Prossime ore, non è finita. In arrivo altri Nubifragi, pesante Allerta della Protezione Civile - Meteo: Prossime ore, non è finita. In arrivo altri Nubifragi, pesante Allerta della Protezione Civile - Forti temporali si sono poi spostati verso il Nordest, tra veneto e Friuli Venezia Giulia. Gravi danni anche in veneto nella provincia di Padova. Ma come evolverà ora il quadro meteorologico nelle ...

Persiste il maltempo, Zaia: “Siamo in difficoltà” - Persiste il maltempo, Zaia: “Siamo in difficoltà” - Le condizioni meteorologiche continuano a flagellare diverse regioni del nostro Paese, con nubifragi al nord e temperature africane al sud. Si profila all’orizzonte una seconda perturbazione, alimenta ...