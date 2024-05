Maltempo - allarme rosso in Veneto | allagamenti e ponti crollati Zaia | Disastro Ancora allerta per Milano e Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Mentre insi fanno i conti con la “storica alluvione” di ieri, è ila destare maggiore preoccupazioe. È stato decretato l’. “È un autentico, abbiamo messo in funzione tutti i bacini di laminazione, sei i bacini in funzione, cinque in provincia di Vicenza, uno in provincia di Verona: questo dà la dimostrazione dell’intensità della pioggia, in poche ore tanta acqua, abbiamo raggiunto una punta di 229 mm. Se non avessimo avuto i bacini oggi avremmo avuto i gommoni in giro per Vicenza” dice il presidente della Regione, Luca, dopo il vertice dalla sede della protezione civile di Marghera. l Vicenza – Il fiume Bacchiglione che ha toccato nella notte i 6.04 metri di altezza. Un muro della scuola Malfermoni, una parete di ...