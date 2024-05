Magia sul palco con Terra e Laghi Sei mesi di teatro senza confini La Butterfly di Priori apre il sipario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Una rassegna di respiro internazionale, capace di coinvolgere 63 diversi comuni in 7 regioni italiane e all’estero. Dall’Insubria alla macroregione alpina, con appuntamenti anche in Svizzera e Austria: "" si appresta a vivere la sua edizione numero 18 grazie alla regia rodata diBlu. La presentazione con le autorità si è svolta al Salone Estense, a pochi passi dalla tensostruttura dei giardini che ospiterà l’evento di apertura. Dopo alcune date in anteprima a maggio il festival inizierà infatti ufficialmente sabato 1 giugno con la. "In scena - ha spiegato Silvia, anima del festival - ci saremo io, il soprano Karou Saito e il Gruppo Kotoji di tamburi giapponesi, per la regia di Kuniaki Ida". Si proseguirà poi nei due weekend dell’8-9 e 15-16 giugno con un ...