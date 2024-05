Ludovica di Gresy - l’amica di Fede - sentita in procura sul caso Iovino | -o, non ero io

(Di giovedì 16 maggio 2024)di, 22 anni, per gli amici Dudi, è finita su tutti i giornali e sulle pagine web. La modella milanese, che studia moda all’Istituto Marangoni, è statainper il pestaggio di Cristiano, fattaccio per il qualez è indagato. E’ stata indicata come la ragazza bionda che sarebbe stata col rapper nella notte in cui è accaduto tutto. Lei a Il Messaggero, che l’ha intervistata, sottolinea: “Non ero io”. Sulla frequentazione conrico chiarisce: “Ho conosciutoz a febbraio, non siamo mai usciti da soli”. La sera del 21 aprile, quando il personal trainer è stato aggredito sotto casa sua da 8-9 persone,non era col 34enne. Soprattutto poco prima non era al The Club, dove sarebbe ...

Ludovica Di Gresy: «Non sono io la ragazza bionda che era con Fedez la sera del pestaggio. Lo conosco, è solo un amico» - Ludovica Di gresy: «Non sono io la ragazza bionda che era con Fedez la sera del pestaggio. Lo conosco, è solo un amico» - La modella 22enne, sentita anche in Questura, in un'intervista al «Messaggero» ha detto che la sera del 21 aprile, quella del pestaggio a Iovino, era a cena con i genitori e il fratellino ...

Parla Ludovica di Gresy, la ragazza sentita in Procura per il pestaggio di Iovino: ''Ho conosciuto Fedez a febbraio, non siamo mai usciti da soli'' - Parla Ludovica di gresy, la ragazza sentita in Procura per il pestaggio di Iovino: ''Ho conosciuto Fedez a febbraio, non siamo mai usciti da soli'' - Parla Ludovica di gresy, la ragazza sentita in Procura per il pestaggio di Iovino: ''Ho conosciuto Fedez a febbraio, non siamo mai usciti da soli'' La sera del 21 aprile, quando il personal trainer è ...

Chi è Samantha Venturelli, mamma di Ludovica di Gresy - Chi è Samantha Venturelli, mamma di Ludovica di gresy - Samantha Venturelli è la mamma di Ludovica di gresy, la ragazza avvistata in compagnia di Fedez ... dove sfogandosi aveva detto: “Sentire in tv il nome del padre di mia figlia mi offende. E mi ...