Lotto - terno da 2500 euro coi numeri del Cervellone

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 16 maggio 2024), dietro questo supersi nasconde un segreto inimmaginabile: è stato possibile grazie al. C’è chi pensa che la tecnologia sia sopravvalutata e poi c’è chi, come una cerchia di giocatori di Forlì, ha gioito proprio grazie ad essa e al preziosissimo contributo dei computer. Già, perché i pc possono essere dei validissimi alleati anche quando si gioca d’azzardo, come dimostra ampiamente la storia che stiamo per raccontarvi. AnsaFoto – ilveggente.itUna donna, nei giorni scorsi, ha realizzato una gran bella vincita con unal. Il che di per sé non sarebbe insolito, se non fosse per la dinamica del fatto in sé. La giocatrice ha investito 3e ne ha portati a casa, ad estrazione archiviata, ben 2mila 530. Una vincita di quelle importanti, che è stata ...