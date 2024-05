Lotta all’abusivismo | Tavolo di monitoraggio

(Di giovedì 16 maggio 2024) Controlli, campagne informative e interventi per tutelare la salute dei cittadini e la leale concorrenza con le molte imprese che svolgono la loro attività nel rispetto delle norme. È quanto emerso dalper ildel fenomeno dell’esercizio abusivo delle professioni, che si è insediato in Prefettura, a cui hanno partecipato – sotto il coordinamento del prefetto Paola Berardino (nella foto) – i vertici delle Forze di polizia, della Camera di commercio, del Dipartimento di prevenzione della Asl, oltre ai rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna. Il, che si riunirà periodicamente, intende fronteggiare il fenomeno dell’abusivismo attraverso una strategia comune di interventi tra le Forze di polizia e le Associazioni di categoria. L’obiettivo è la tutela di chi esercita legalmente la ...

(Adnkronos) - Parte da Brescia il primo dei tre incontri organizzati da Motore Sanità con un tavolo multiregionale su diabete e tecnologia. L'obiettivo è garantire equità di accesso ai sistemi più innovativi di monitoraggio della glicemia per le ...

La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e del cyber Bullismo . Il testo, approvato all'unanimità, delega al Governo l'adozione di specifiche disposizioni entro un anno ...

