L’ONU non ha rivisto al ribasso il numero di donne e bambini uccisi a Gaza

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il 14 maggio 2024 è stato pubblicato su X un post in cui si legge che i numeri rivisti dalle Nazioni unite mostrerebbero «che circa il 50% dei morti dichiarato da #Hamas a #era una #fakenews per suscitare la pietà dell’Occidente contro #Israele. La notizia arriva all’indomani del voto positivo delle #UN per includere la #Palestina». La notizia di un presunto ridimensionamento deldinella Striscia diè ampiamente circolata sui social media ed è stata riportata da testate giornalistiche italiane e internazionali. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La presunta notizia oggetto di analisi è stata pubblicata originariamente l’11 maggio 2024 dalla testata israeliana di lingua inglese The Jerusalem Post. ...