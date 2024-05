Lo show in campo e fuori - la finale elettrica di mister Allegri

(Di giovedì 16 maggio 2024) AGI - Ladi Coppa Italia è stata segnata dallo '' di un nervosissimo Massimiliano, espulso nel recupero dopo essersi tolto la giacca e averla lanciata a terra per poi rivolgere insulti al quarto uomo. L'epilogo della serata, nella pancia dell'Olimpico, sarebbe stato altrettanto elettrico: il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha denunciato che il tecnico livornese lo ha minacciato in zona mista, prima della conferenza stampa: "So dove venire a prenderti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie", gli avrebbe dettostrattonandolo e agitando un dito sotto il suo naso, "direttore di m..., scrivi la verita' sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società". Nel mirino dell'allenatore della Juve, che la conquista della ...

