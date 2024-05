LIVE Italia-Israele 0-0 - Preolimpico basket 3×3 femminile in DIRETTA | si comincia a Debrecen

(Di giovedì 16 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:10 Appena terminata per 21-18 Lituania-Svizzera maschile, ed è quindi ora il momento dell’. 21:08 Nell’altro gironein scena oggi, il B, 2 vittorie per il Canada, una a testa per Lituania e Cechia, ancora a quota zero, ma non senza lottare, il Cile. 21:05 Possibile anche il ritardo di un paio di minuti o tre per via del fatto che l’incerta Lituania-Svizzera maschile sta andando a ritmi lenti. Vero è anche che al momento è 15-14 Lituania, quindi la quota 21 non è lontana. 21:02 Questo sarà il penultimo incontro di giornata, con l’ultimo riservato a Ungheria e Olanda per decidere la classifica definitiva del raggruppamento dopo la prima giornata. 20:59 In ogni caso il match si svolgerà dopo quello tra Lituania e Svizzera maschile, attualmente in campo in quel ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le azzurre ritorneranno in campo intorno alle 21:10 contro Israele , dove proveranno a reagire dopo il ko contro le olandesi. Finisce qui: l’Italia cede 9-13 all’Olanda ed inizia con una sconfitta il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:25 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per Italia-Olanda , ma OA Sport vi terrà in compagnia anche più tardi con la DIRETTA LIVE di Italia- Israele . Grazie mille a tutti e buon proseguimento di serata, un ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:53 Come avrete senz’altro visto, l’Italia è stata sconfitta dal team olandese nel primo incontro di giornata per 13-9, dopo una partita molto giocata sulla difesa e in cui decisivo è stato il 4-0 orange ...

LIVE Italia-Germania 3-1, Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre vincenti con il cuore, tedesche battute in 4 set! - LIVE Italia-Germania 3-1, Nations League volley femminile in diretta: azzurre vincenti con il cuore, tedesche battute in 4 set! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE 14.53: per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alle 19.00 per Italia-Bulgaria. Grazie per averci seguito e ...

Volley Nations League, riscatto Italia contro la Germania: 3-1 con Antropova in gran spolvero - Volley Nations League, riscatto Italia contro la Germania: 3-1 con Antropova in gran spolvero - Dopo la sconfitta con la Polonia nel turno iniziale di VNL, l'Italia si rialza superando le tedesche, dirette rivali nella volata per un posto alle Olimpiadi ...

Weekend al cinema, in sala Minervini e Casta - Weekend al cinema, in sala Minervini e Casta - Pressoché in diretta dalla sezione Un Certain Regard del festival di ... Dal romanzo di Antonella Lattanzi, voce potente del nuovo noir al femminile. - SUPERLUNA di Federico Bondi con Francesca ...