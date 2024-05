LIVE Italia-Germania - Nations League volley femminile in DIRETTA | si gioca alle 13 0 - partita da non sbagliare

Leggi tutta la notizia su oasport

12.53: Il miglioramento più sensibile serve in ricezione, fondamentale che ha funzionato solo a sprazzi ed ha contribuito a rendere il gioco azzurro scontato e farraginoso. La correlazione muro-difesa non sempre ha funzionato a dovere con le polacche, così come la battuta non sempre è riuscita a mettere in difficoltà la squadra avversaria. 12.51: L'vista martedì con la Polonia è una squadra con grandi limiti ma anche con qualche margine di miglioramento. Il primo miglioramento dovrà arrivare dalla regia, dove Bosio non ha certo incantato con scarsa continuità sulla precisione e soprattutto con alcune scelte che non hanno convinto sulle attaccanti da utilizzare di volta in volta, messe spesso in condizione di dover combattere con un muro altissimo. 12.49: La prima amichevole ha parlato ...