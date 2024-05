LIVE Italia-Germania 2-0 - Nations League volley femminile in DIRETTA | azzurre straripanti nel finale del secondo se - 25-16

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Vincente Aslmeier da zona 4 5-3 Di seconda intenzione Cambi 4-3 Di seconda intenzione Kastner 4-2 Pallonetto perfetto di Bosetti da zona 4 3-2 Invasione3-1 Diagonale vincente di Bosetti da zona 4 2-1 Palla spinta di Antropova da zona 2 1-1 Primo tempo Weitzel 1-0 Murooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiii “Stanno funzionando meglio le cose nella correlazione muro-difesa. Ho chiesto grande concentrazione nel terzo set alle ragazze perchè sarebbe importante vincerlo per il ranking. Ieri abbiamo studiato quello che ha fatto il Giappone in difesa, quello deve essere il nostro modello” Queste le dichiarazioni di Velasco dopo ilset 25-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaa! Stesso punteggio del primo set e anche andamento molto simile del parziale ...