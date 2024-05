LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | attacca Alaphilippe insieme a Maestr - tanti inseguitori

(Di giovedì 16 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.11 Aumenta sempre di più il margine di questa coppia che sembra collaborare egregiamente anche in discesa. 14.08sembrava si stesse rialzando, invece ha rilanciato la sua azionei: vantaggio di 50” sugli. 14.06 Fra poco si ricomincerà a salire verso il traguardo volante di Recanati. 14.04 Attacco che da parte del francese non aveva senso a questo punto della corsa, a oltre 120 chilometri dall’arrivo. Più saggio rialzarsi e risparmiarsi. 14.02che è riuscito a prendere un po’ di divario nell’ultimo strappetto, ma adesso si rialza per evitare di spendere troppe energie. 14.00 Ci sono una quarantina di ...

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: i precedenti nelle Marche (oggi 16 maggio) - Le Marche ci offrono sempre frazioni intriganti per la diretta giro d'Italia e oggi la tappa 12 dell'edizione 2024 si inserirà nel solco di una tradizione già molto significativa.

Giro d'Italia 2024: ecco l'orario e dove seguire la dodicesima tappa in diretta TV e streaming - Manca poco alla Martinsicuro - Fano, la dodicesima tappa del giro d'Italia 2024

