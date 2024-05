LIVE – De Laurentiis | Aspettiamo il nuovo ds - poi l’annuncio sullo stadio

(Di giovedì 16 maggio 2024) Conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro, che inaugureranno la stagione calcistica 2024-25. In casa Napoli le principali attenzioni sono tutte volte al futuro. La stagione a dir poco drammatica è una delusione fin troppo cocente per i tifosi, che si aspettano dei segnali importanti in vista dell’annata che verrà, con la speranza di potersi godere nuove soddisfazioni quanto prima. La piazza non vede l’ora di scoprire chi sarà l’allenatore che guiderà gli azzurri a partire dal termine della stagione in corso, a partire dai due ritiri estivi che, come ormai di consueto, si terranno a Dimaro e Castel di Sangro. Oggetto della conferenza stampa odierna, che vede la presenza tra gli altri del Presidente Aurelio De, sono proprio le due fasi del precampionato. C’è attesa per quanto riguarda le novità previste per i tifosi ...

Per la prima volta, il Team of the Season ( TOTS ) inizierà con un gruppo di oggetti speciali dinamici. Gli oggetti TOTS Live avranno l’opportunità di ricevere miglioramenti basati sulle prestazioni reali dei loro club man mano che ci avviciniamo ...

LIVE Italia-Germania 3-1, Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre vincenti con il cuore, tedesche battute in 4 set! - live Italia-Germania 3-1, Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre vincenti con il cuore, tedesche battute in 4 set! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA live 14.53: per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alle 19.00 per Italia-Bulgaria. Grazie per averci seguito e ...

A casa di Raven cancellata dopo 6 stagioni, il teaser trailer di South Park: La fine dell'obesità e alte news in breve - A casa di Raven cancellata dopo 6 stagioni, il teaser trailer di South Park: La fine dell'obesità e alte news in breve - Inoltre, nuove aggiunte ai cast della stagione 2 di Found e del crime drama The Hunting Party.

LIVE – Conferenza Stampa di Aurelio De Laurentiis -VIDEO - live – Conferenza Stampa di Aurelio De Laurentiis -VIDEO - Aurelio De Laurentiis parla in conferenza stampa per presentare i ritiri del Napoli a Dimaro e Castel di Sangro. Segui la diretta con noi. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parla in con ...