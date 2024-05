LIVE Bolelli Vavassori-Koolhof Mektic 6-4 - 4- - ATP Roma 2024 in DIRETTA | avanti di un break gli azzurri nel 2° set!

(Di giovedì 16 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Grande intervento di. 30-0 Facile chiusura. 15-0 Volèe larga del piemontese. 4-2 A zero! 40-0 Riflesso vincente del bolognese!! 30-0 Servizioe comodo smash. 15-0 Sbaglia da fondo l’olandese. 3-2 Chiude a rete. 40-0 Ace (3°). 30-0 Ace (2°) di seconda di. 15-0 Servizio e chiusura a rete. 3-1 CHIUDE a rete! Ottima seconda in kick di. Bravi! 40-30 Dritto in rete di, attenzione 40-15 Errore di dritto. 40-0 Altra prima del bolognese! 30-0 Prima vincente!! 15-0 Potente passante di dritto di! 2-1 Doppio fallo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Passante vincente di dritto in cross di Bolelli ! 30-15 E’ Koolhof stavolta a tirare al corpo di Vavassori e a fare il punto. 30-0 Chiude con il “gancio-cielo” Vavassori! 15-0 Prima vincente di ...

TJ - Clamoroso, Allegri verso l'esonero. Club imbarazzato, con Giuntoli rapporto inesistente. Montero traghettatore. Seguite gli aggiornamenti - TJ - Clamoroso, Allegri verso l'esonero. Club imbarazzato, con Giuntoli rapporto inesistente. Montero traghettatore. Seguite gli aggiornamenti - 16:05 - "Nessun contatto tra Allegri e il ds Giuntoli, nessuna comunicazione". Così la redazione di Sky Sport che torna a fare luce sui rapporti dunque inesistenti tra l'allenatore della Juve e il ds ...

ADL presenta i ritiri estivi: le sue parole live su TN - ADL presenta i ritiri estivi: le sue parole live su TN - Alle 16.30 da Palazzo Petrucci il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis presenterà ufficialmente i due ritiri estivi ...

Bari–Ternana: come seguire la partita. - Bari–Ternana: come seguire la partita. - Segui live la partita di Serie B Bari-Ternana su skysport.it. Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live dell’incontro c ...