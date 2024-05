L’intervista Giorgianni | Pene più severe contro le truffe online Un passo avanti a tutela delle vittime

In Piemonte 890mila i cittadini vittime di truffe online - In Piemonte 890mila i cittadini vittime di truffe online - «In Piemonte sono circa 890mila i cittadini che hanno subito almeno una truffa sul web, e addirittura un giovane su tre è caduto almeno una volta nelle trappole dello shopping online». Lo afferma Cons ...

E-commerce: 12,7 mln di italiani vittime di truffa negli acquisti online - E-commerce: 12,7 mln di italiani vittime di truffa negli acquisti online - Reati informatici in aumento, approvato emendamento al Ddl cybersicurezza per introdurre nel nostro ordinamento il reato di “truffa online” ...

Un milione di persone truffate on line in Emilia-Romagna: ci cascano anche i giovani - Un milione di persone truffate on line in Emilia-Romagna: ci cascano anche i giovani -