Limone Costa d’Amalfi Igp - impronta per garantire l’autenticità Proposta | tracciabilità anche tramite QR Code

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nell’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare, per iniziativa di Confagricoltura Salerno, sono stati presentati gli esiti della ricerca svolta dal prof. Luigi Lucini dell’Università Cattolica di Milano (sede di Piacenza) sulsfusato di Amalfi. Individuati i marcatori che determinano una vera e propriadigitale, che identifica ilIgp differenziandolo da tutti gli altri limoni affini ma al di fuori dall’areale di produzione. In pratica sono stati identificati i composti chimici che caratterizzanodel prodotto e che potrebbero essere utilizzati per la tutela di autenticità e integrità delle produzioni. All’incontro erano presenti produttori e, in videoconferenza, il professor Lucini. Per l’occasione è stato presentato da ...

