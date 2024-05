Liga 2023 2024 | doppio Fermin Lopez - il Barcellona batte l’Almeria e si conferma al secondo posto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il2-0in trasferta nella sfida valida per la 36ª giornata di. Un gol per tempo per la squadra di Xavi, entrambi realizzati da(14? e 67?). Successo che proietta il club blaugrana a 79 punti, a +4 sul Girona, che è caduto in casa contro il Villareal e a +6 sull’Atletico Madrid a due giornate dalla fine. Rayo Vallecano in casa e Siviglia in trasferta. Al Barca basterà una vittoria per blindare il. SportFace.