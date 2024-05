L’ex premier Renzi esalta la platea irpina e Mastella | meglio del M5S

Mario Monti non è ricordato con particolare simpatia dagli italiani. Le dure politiche di austerity messe in atto quando era Capo del nostro Governo hanno lasciato un segno nella memoria di molti italiani. Anche perché a tanto rigore non ...

Calciomercato Milan, l’ex obiettivo di Moncada per la difesa rimarrà in Premier League. Si libera a zero ed è pronto a firmare Un ex obiettivo di Geoffrey Moncada è uscito definitivamente dalla lista del Milan in vista della prossima stagione. ...