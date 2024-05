L’ex coreografo di Amici e gli abusi sessuali nella danza | Gli insegnanti entravano nelle docce nudi con noi allievi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 16 maggio 2024) Giuliano Peparini è undiche ha lavorato nel talent showdi Maria De Filippi.sua Peparini Academy ha deciso di porre al primo posto la sicurezza degli. Perché il suo settore ha un lato oscuro: «Nessuno ne parla mai, ma glisono sempre esistiti nel nostro ambiente. Lo dico perché l’ho provato sulla mia pelle. Quando ero giovane, per esempio, alcunivolevano discutere della lezione o del mio percorso mentre loro si facevano la doccia, completamente. Io mi sentivo a disagio, intuivo che fosse una richiesta strana ma non ero l’unico a ricevere questo genere di “inviti”. Paradossalmente era la normalità. Infatti non ne parlai mai in famiglia», dice oggi in un’intervista a La ...