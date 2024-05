Lewis Hamilton ha trasformato Imola in una nuova capitale della moda

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ormai lo sappiamo: seè nei paraggi, ogni Gran Premio di Formula 1 è destinato a diventare la passerella di una fashion week. In questi giorni il pilota inglese è a, impegnato nelle prove libere del Gran Premio dell'Emilia Romagna che andrà in scena domenica 19 maggio alle 15. Un programma fittissimo, che non ha però impedito adi sfoggiare un fit che non sfigurerebbe in nessuna. Il pilota ha infatti indossato un look Prada proveniente dalla collezione Primavera/Estate 2024 impreziosito da alcuni anelli, uno di Marie Lichtenberg e l'altro di Cartier (un Les Berlingots De Cartier per la precisione), insieme a un paio di occhiali da sole Mishima di Jacques Marie Mage. Non è certo il tipo di look che ci si aspetterebbe di ...

L’era delle macchine a effetto suolo non è coincisa con grandi soddisfazioni per il sette volte iridato Lewis Hamilton . Nelle ultime tre stagioni tanti problemi per l’asso nativo di Stevenage, affossato dalle prestazioni di una Mercedes che non è ...

C’è un tema interessante riguardo l’imminente Gran Premio di Emilia Romagna. Sarà la prima volta di Lewis Hamilton in Italia da ferrarista , seppur in pectore. Il trentanovenne britannico vestirà i colori Mercedes, ma come tutti sappiamo è destinato ...

Ocon cerca il sedile Mercedes di Hamilton: "Ne stiamo discutendo molto". - Ocon cerca il sedile Mercedes di hamilton: "Ne stiamo discutendo molto". - Gli interessi di Ocon sono curati da Toto Wolff e lo stesso Toto Wolff è ancora alla ricerca di un sostituto per lewis hamilton alla Mercedes. "Sono ancora un junior Mercedes. La parte gestionale è ...

Verstappen resta davanti a Hamilton come pilota più pagato al mondo - Verstappen resta davanti a hamilton come pilota più pagato al mondo - In termini di guadagno, lewis hamilton non ha nulla di cui lamentarsi alla Mercedes. Il britannico potrebbe non avere lo stesso successo che otteneva una volta in pista, ma è ancora nella lista dei 20 ...

Ferrari, Hamilton: il pilota-faro per realizzare il programma Vasseur - Ferrari, hamilton: il pilota-faro per realizzare il programma Vasseur - lewis hamilton in Ferrari. Una scelta che garantirà un reciproco vantaggio. Quello del pilota che vede nella scuderia italiana un ...