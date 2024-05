Leverkusen-Augsburg sabato 18 maggio 2024 ore 15 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ultima fatica stagionale per unintenzionato a mantenere l’imbattibilità in queste ultime partite che gli restano, per mettere il punto esclamativo su una stagione straordinaria. La Bundesliga li ha visti autentici dominatori, in un allungo progressivo che ha schiantato tutti, e soprattutto quel Bayern Monaco a cui è stato sfilato il titolo dopo 11 stagioni consecutive.La passerella finale InfoBetting: Scommesse Sportive e

Sky Sport, weekend in diretta con Tennis Roma, Serie B, Premier League, F1 Imola e altro - Sky Sport, weekend in diretta con Tennis Roma, Serie B, Premier League, F1 Imola e altro - Sarà un fine settimana imperdibile quello su Sky Sport e in streaming su NOW che inizia già venerdì 17 maggio con le semifinali degli Internazionali di Roma, il primo playoff di Serie B e le Zebre in ...

Xabi Alonso: “C'e' da imparare dall'Atalanta” - Xabi Alonso: “C'e' da imparare dall'Atalanta” - Notizie Intervistato da SKY il mister del Leverkusen che, come noi, sta preparando la finale di Europa League e la finale di coppa di Germania che giocheranno 3 giorni dopo aver incontrato noi Ha parl ...

EUROPA LEAGUE - Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "L'Atalanta è tra le migliori d'Europa, sarà dura" - EUROPA LEAGUE - Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "L'Atalanta è tra le migliori d'Europa, sarà dura" - Il Bayer Leverkusen vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi: dall'imbattibilità alla vittoria della Bundesliga. Sono solamente tre gli impegni che restano da giocare: sabato 18 maggio la sfid ...