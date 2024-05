Leva obbligatoria | come sarebbe - come funziona all' estero

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 16 maggio 2024) Negli ultimi anni, il dibattito sulla reintroduzione dellaha ripreso vigore in diversi paesi europei, tra cui l'Italia. Il 3 maggio, durante l'adunata degli Alpini a Vicenza, il vicepremier Matteo Salvini ha proposto una forma di servizio militaredella durata di sei mesi per ragazzi e ragazze, finalizzato al servizio della comunità su base regionale. Tuttavia, questa proposta ha suscitato reazioni contrastantiquella del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha respinto la proposta di Salvini. Per Crosetto le forze armate non dovrebbero essere utilizzate per scopi educativi, ma piuttosto per formare professionisti ed ha suggerito l'ipotesi dei riservisti, volontari addestrati con aggiornamenti periodici,una possibile ...