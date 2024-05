L' esplorazione della redenzione di Julian Alaphilippe

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il Giro d’Italia lo si può raccontare in tanti modi, qui si è deciso di seguire la fatica dei corridori al metro, una parola a chilometro. Tocca alla dodicesima tappacorsa rosa, la Martinsicuro-Fano, 193 chilometri in 193 parolenon voleva passare per finito, per un ex corridore viziato da troppi soldi e troppe feste come era stato dipinto dall’uomo che l’aveva voluto e poi lanciato verso i grandi successi, Patrick Lefevere. Credeva di avere qualcosa ancora da dare al ciclismo, che certe affermazioni fossero se non del tutto false, quantomeno profondamente ingiuste. Gli ci voleva una giornata delle sue, di quelle nelle quali tutto gli riusciva alla grande. Una giornata tipo quella di oggi, tra i colli marchigiani. Una lunga, lunghissima,...