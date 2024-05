L' era quantistica non è più fantascienza La rivoluzione Internet sicuro e a tempo zero

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un chip al silicio ultra-puro per i qubit e la prima trasmissione web inviolabile: la svolta epocale passa (di nuovo) dai semiconduttori per calcolatori non binari e dalle particelle nella rete a fibra ottica

