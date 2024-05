L’effetto Olimpiadi non può giustificare l’aumento dei prezzi di Dazn

(Di giovedì 16 maggio 2024) Gli abbonati che hanno ricevuto la mail in cui si annunciavano le nuove tariffe per gli abbonamenti alla piattaforma OTT, avrà senza dubbio notato come si sia tentata di indorare la pillola. Prima di parlare deiaggiornati (e aumentati), è stato dato ampio spazio alla novità imminente in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024: lesaranno visibili anche su– che già ospitava alcuni canali Eurosport – attraverso la creazione di nuovi canali per una diretta quasi totale dell’evento. Il tutto è compreso nei pacchetti Standard e Plus. LEGGI ANCHE > Il nuovo “regalo” diai tifosi: anche quest’anno, aumentano iL’e-mail, infatti, si apre con un messaggio auto-celebrativo che sottolinea il rafforzamento della collaborazione commerciale tra la piattaforma OTT e Warner Bros ...

Assegni per il nucleo familiare 2024: tabelle, importi e come fare domanda all'INPS - ... con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, sulla base della variazione dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata tra l'anno di riferimento dei redditi per ...

Erg approva il Piano industriale 2024 - 2026: 1,2 miliardi di investimenti e focus sugli Usa - ...allo stesso periodo del 2023 nonostante uno scenario prezzi in ... principalmente per effetto di produzioni in crescita grazie al ... L'indebitamento finanziario netto è atteso tra 1.750 e 1.850 milioni3, ...