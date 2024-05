Lecce-Atalanta sabato 18 maggio 2024 ore 18 | 00 | formazioni - quot - pronostici

La delusione è alle spalle. Da oggi si pensa al Lecce - La delusione è alle spalle. Da oggi si pensa al Lecce - Non conosce sosta la settimana dell’ Atalanta. Messa in archivio la delusione per la finale di Coppa Italia di ieri sera, persa per 1-0 contro la Juventus (gol di Vlahovic al 4'), per i nerazzurri è ...

Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 37esima giornata: orari Sky e Dazn - Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 37esima giornata: orari Sky e Dazn - Inter con la Lazio, Bologna-Juventus vale il terzo posto. In coda scontri diretti Sassuolo-Cagliari e Udinese-Empoli ...

Pontus Almqvist del Lecce non giocherà contro l'Atalanta - Pontus Almqvist del Lecce non giocherà contro l'Atalanta - FRANCESCO LOIACONO - Pontus Almqvist, attaccante svedese del Lecce, sarà assente nella prossima partita dei salentini contro l'Atalanta. Almqvist, influenzato, non si è allenato né martedì 14 né merco ...