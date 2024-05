Le suggestioni fotografiche di Giandomenico Frassi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 16 maggio 2024)è un fotografo milanese specializzato in narrazione per immagini delle nostre passioni gastronomiche. Lavora spesso per riviste di cucina e di design, per cui costruisce immagini perfette, che riportano a esperienze ispirazionali e che raccontano la vita e le case che vorremmo. Per Gastronomika, per rispondere a un’esigenza particolare, ha riscoperto dal suo archivio le sue tavole scomposte: fotografie scattate per piacere e per diletto, che sono diventate nel tempo un prezioso reportage tra le esperienze gastronomiche al loro termine, raccontando quello che è stato attraverso quello che è rimasto a tavola. Un susseguirsi di gesti, mani, piatti e tovaglie che lasciano intravvedere menu e chiacchiere, ricette e sensazioni. Nasce così “Sazio”, la mostra fotografica che arricchisce il Festival di Gastronomika di un altro e nuovo ...