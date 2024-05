Le slitte da trebbiatura già in uso nel 6 500 a C

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – In uso fino a pochi decenni fa per separare la paglia dal grano in moltissimi paesi Mediterranei, dalla Turchia fino alla Spagna, la slitta daavrebbe fatto la sua comparsa in Grecia già nel 6500 a.C. La scoperta arriva da uno studio recente condotto da un gruppo internazionale di ricercatori, guidato dall'Università L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

