Le serie tv da vedere quando piove

Gli show perfetti per fare binge-watching quando si è costretti a stare chiusi in casa in una giornata uggiosa

Marvel e Disney+ hanno svelato quando arriveranno sugli schermi le serie Daredevil : Born Again e Ironheart . Marvel ha annunciato quando è prevista l'uscita di Daredevil : Born Again e Ironheart sugli schermi di Disney+ : entrambe le serie debutteranno ...

Il glow up di Penelope e Colin in "Bridgerton 3": questa è la loro stagione! - Il glow up di Penelope e Colin in "Bridgerton 3": questa è la loro stagione! - I Polin sono pronti a raccontarci la loro storia. Giovedì 16 maggio arrivano su Netflix i primi quattro episodi di "Bridgerton 3" e insieme ...

Dazn aumenta il costo dell'abbonamento e più offerte: ecco cosa cambia (e da quando) - Dazn aumenta il costo dell'abbonamento e più offerte: ecco cosa cambia (e da quando) - Aumenta l’abbonamento così come aumenta l’offerta. Gli utenti di Dazn si sono visti recapitare una lettera nella quale vengono specificati i futuri sviluppi della tv via ...