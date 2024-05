Le reazioni internazionali Bruxelles fa quadrato | | Violenza ingiustificabile E il Cremlino tifa per l’amico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sconcerto, preoccupazione, indignazione. A meno di un mese dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, l’attacco contro il premier slovacco, Robert Fico, ha scosso profondamente i rappresentanti delle istituzioni nazionali e multilaterali. Di "gesto criminale di eccezionale gravità" ha parlato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, invece, ha tuonato contro "il vile attentato" prima di aggiungere che "tutti i miei pensieri sono per Fico, la sua famiglia epopolo slovacco". Forte anche il messaggio da parte delle istituzioni europee nei confronti delle quali Fico non ha certo lesinato critiche negli ultimi tempi, in particolare rispetto al tema degli aiuti militari a Kiev. Nel corso della campagna elettorale per le Europee il leader populista di sinistra ha più volte condannato anche le sanzioni ...