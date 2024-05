Le nuove protezioni contro i furti di Android terranno al sicuro dispositivo e dati

La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni segue da vicino l’evolversi della crisi in Medio Oriente, con l’inizio dell’attacco dell’Iran contro Israele con decine di droni. La premier, si apprende da fonti di governo, è in questi minuti ...

Roma, 14 aprile 2024 – “Voglio rassicurare i nostri concittadini che hanno familiari nel contingente militare o che vivono in Israele o a Teheran: i nostri militari sono al sicuro . Il ministro degli Esteri iraniano mi ha assicurato che non ci ...

Farmaci equivalenti: una rivoluzione per la sostenibilità e l'efficienza del Sistema Sanitario - Farmaci equivalenti: una rivoluzione per la sostenibilità e l'efficienza del Sistema Sanitario - Andrea Cicconetti, Presidente Federfarma Roma, ha osservato: “I dati nazionali confermano come il non utilizzo ... sia ai medici che ai pazienti per sottolineare l'efficacia e la sicurezza dei farmaci ...

Festa dei Ceri a Gubbio, ricoveri per svenimenti e crisi epilettiche, il bollettino medico - Festa dei Ceri a Gubbio, ricoveri per svenimenti e crisi epilettiche, il bollettino medico - Questo il bollettino diffuso dai sanitari al termine della festa ... vengono deposti in via Savelli fino al momento della corsa. La sicurezza della folla durante la Festa dei Ceri di Gubbio diventerà ...

Samsung ha spedito 3 miliardi di smartphone in 10 anni. Quanti ne ha venduti Apple - Samsung ha spedito 3 miliardi di smartphone in 10 anni. Quanti ne ha venduti Apple - Un analista dà i numeri 16 MAG iOS 17.5 riporta in vita foto eliminate ... l’intelligenza artificiale generativa a supporto della cyber sicurezza 13 MAG Red Hat OpenShift è ora disponibile anche su ...