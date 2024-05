Le letture ai bimbi | progetto premiato

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lein terapia intensiva neonatale vincono al Salone del Libro. Ilpromosso da Asst Spedali Civili di Brescia, Ats Brescia e Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Brescia, ha vinto la sezione Reti di libri –esordiente della XV edizione del Premio nazionale Nati per Leggere. Nei bambini nati pretermine l’esposizione a suoni dotati di significato e specificatamente rivolti al singolo bambino attraverso la lettura ad alta voce, si rivela una sicura strategia di intervento per il loro sviluppo. Da luglio 2023 ha preso quindi avvio nel reparto dei Civili di Brescia ildi lettura dedicato. Alè stata riconosciuta "la perseveranza e la cura verso ogni aspetto del programma NpL, dalla comunicazione alla formazione di tutti i soggetti coinvolti e per l’entusiasmo ...

