Le foto dell’aggressione a Chef Rubio | Martelli e mattoni sulla testa hanno provato a farmi la pelle

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 16 maggio 2024) Gabriele Rubini, in arte, nella giornata di ieri ha rischiato di perdere la vita dopo essere stato brutalmente aggredito da un gruppo di persone non ben identificate (al momento non ha sporto denuncia) ma che sostiene essere di origine ebraica. Ledivulgate sono scioccanti. “Miaspettato fuori casa in sei, mimassacrato di botte,bloccato il cancello elettrico. Terroristi. Questo sono gli ebrei sionisti. Potete massacrarmi, ma tanto non mi piego”. Oltre i danni fisici, il branco gli ha distrutto anche la macchina. “Grazie a tutte e tutti per il sostegno. Alla fine, punti indove midato la martellata, tagli ed escoriazioni dove mipreso a mattonate, frattura dell’orbita facciale dove ...