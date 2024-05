Le fiamme, poi la fuga dall'aereo: terrore sul volo dopo l'atterraggio - Le fiamme, poi la fuga dall'aereo: terrore sul volo dopo l'atterraggio - L'incendio si è sviluppato nella parte anteriore del velivolo della Delta Air Lines: l'evacuazione dei passeggeri è avvenuta dalle uscite di sicurezza ...

Tentato furto in calzaturificio, ipotesi connessione con incendi - Tentato furto in calzaturificio, ipotesi connessione con incendi - Un uomo agli domiciliari, altri due in fuga dopo un tentato furto in un calzaturificio di Montegranaro (Fermo). (ANSA) ...

Incendio a Venezia in condominio a Castello, fiamme nell'appartamento: inquilini bloccati al piano superiore - Incendio a Venezia in condominio a Castello, fiamme nell'appartamento: inquilini bloccati al piano superiore - Un incendio in un appartamento di Venezia, in zona Castello, ha gettato nel panico gli inquilini del piano superiore bloccati dalle fiamme: sono stati loro a lanciare l'allarme ...