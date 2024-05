Lazio Fabiani | L’addio di Sarri ci ha spiazzato; avanti tutta con Tudor - il modello è il Bayer

SKY - Lazio, sempre più avanti per Tchaouna: con lui può arrivare Coulibaly, frenata per Dia - SKY - lazio, sempre più avanti per Tchaouna: con lui può arrivare Coulibaly, frenata per Dia - La lazio continua a programmare la prossima stagione di Serie A. Come avevamo anticipato, il club è interessato a Loum Tchaouna. La società ha fatto passi in avanti per il giocatore e con lui potrebbe ...

Lazio, Fabiani blinda Immobile: "Discuterlo è insensato" - lazio, fabiani blinda Immobile: "Discuterlo è insensato" - Tra le certezze c'è però Ciro Immobile come confermano le parole del ds fabiani nella lunga intervista rilasciata a Radiosei: "Ha un contratto della lazio di altri due anni, è il capitano, la vita ...

Lazio, Fabiani: "Luis Alberto Situazione semplice, è un giocatore importante e ha un contratto" - lazio, fabiani: "Luis Alberto Situazione semplice, è un giocatore importante e ha un contratto" - Il direttore sportivo della lazio, Angelo fabiani, ha rilasciato una lunga intervista a Radiosei soffermandosi su molti dei temi d'attualità in casa biancoceleste. Queste le sue parole riportate da ...