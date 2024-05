Lavoro - Calderone | Creata un piattaforma di inclusione mai vista prima

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Firenze, 16 mag. (Labitalia) - "Se si mette a confronto reddito di cittadinanza con assegno disi dice che quest'ultima ha minore presa. Ma noi abbiamo fatto due misure: l'assegno die il supporto per la formazione e il. Nel momento in cui abbiamo creato laper l'lavorativa abbiamo fatto un'operazione mai fatta, messo in contatto tutti coloro che hanno una competenza o posseggono un dato, per darci la possibilità di creare un percorso di". Così Marina, ministro del, intervenendo al Festival dela Firenze. "I lavoratori ci sono ma dobbiamo puntare sulla qualità della formazione, una formazione che accompagni realmente le persone in azienda". "Abbiamo ...