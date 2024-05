Laura Pausini | i 50 anni della cantante italiana più amata nel mondo

(Di giovedì 16 maggio 2024) «La voglia di cantare e di fare musica è sempre uguale, fin da quando facevo piano bar. Intorno a me sono avvenute così tante cose che non immaginavo, tutti questi cambiamenti, negli, mi hanno spaventata. Poi mi sono resa conto che ogni volta che mi spaventavo, invece di tirarmi indietro, mi buttavo nelle cose, con la paura che un giorno tutto finisca». Parola di, lapiùnel, che oggi taglia l’importante traguardo dei 50. Sarà una giornata memorabile non solo per l’artista di Solarolo (nata a Faenza il 16 maggio 1974), ma anche per i fan che parteciperanno al suo “Birthday Paurty” che si terrà oggi ai Magazzini Generali di Milano, riservato ai soli soci del fanclub ufficiale di ...

Il capo del governo slovacco Robert Fico lotta fra la vita e la morte in un letto di ospedale; non è il primo a subire un attacco a fuoco. ecco un elenco dei leader mondiali feriti o uccisi negli anni scorsi. - Shinzo Abe. L’8 luglio 2022, l’ex ...

Da quando Baggio non gioca più: ci manchi tanto, da 20 anni - Da quando Baggio non gioca più: ci manchi tanto, da 20 anni - Il 16 maggio 2004 a San Siro il fuoriclasse usciva da un campo di calcio per l’ultima volta. Rossoneri campioni, Rondinelle salve: quel Milan-Brescia fu una festa, quasi un’esibizione celebrativa ...

Il tasso di crescita della CO2 è il più rapido in 50.000 anni - Il tasso di crescita della CO2 è il più rapido in 50.000 anni - Il tasso di crescita attuale della CO2 è il più rapido degli ultimi 50.000 anni, ben 10 volte maggiore di qualsiasi altro aumento avvenuto nel passato: lo svelano le piccole bolle d’aria rimaste intra ...

Negli ultimi 30 anni 150.000 morti l’anno per le ondate di calore - Negli ultimi 30 anni 150.000 morti l’anno per le ondate di calore - Negli ultimi 30 anni circa, dal 1990 al 2019, le ondate di calore hanno causato oltre 150.000 morti in più ogni anno in tutto il mondo. L’Europa e l’Italia in particolare registrano i tassi di mortali ...