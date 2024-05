L' attentato al premier Fico e il ritorno della violenza politica in Europa

(Di giovedì 16 maggio 2024) Bruxelles. L'contro il primo ministro slovacco, Robert, conferma ilnell'Unione europea. A meno di quattro settimane dalle elezioni per il Parlamento europeo, la reazione dei leader europei è stata unanime: i cinque colpi di pistola controsono un attacco alla democrazia. "Questi atti dinon hanno posto nella nostra società e minano la democrazia, il nostro bene comune più prezioso", ha detto la presidenteCommissione, Ursula von der Leyen. "Attacco ai principi cardinedemocrazia elibertà", ha detto laitaliana, Giorgia Meloni. "Un attacco alla nostra società democratica", ha detto il ...

SLOVACCHIA: PER FICO - SLOVACCHIA: PER fico - Il premier slovacco Robert fico è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Roosevelt di Banská Bystrica e le sue condizioni permangono gravi. A renderlo noto è stata ...

