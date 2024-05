Latina Un bonus per gli studenti che superano l’esame con 10 e lode | via alle domande

(Di giovedì 16 maggio 2024)– È stato pubblicato, sul portale del Comune di, l’avviso pubblico per la richiesta del “libri10 e”. Ne possono fare richiesta, dal 20 maggio al 3 giugno 2024, gli alunni residenti ache hanno ottenuto alfinale della classe terza della scuola secondaria di primo grado, relativo all’anno L'articolo Temporeale Quotidiano.

Latina – Lotta alle mafie , al teatro D’Annunzio due ospiti d’eccezione: il magistrato Catello Maresca e don Aniello Manganiello per un incontro con gli studenti del territorio. L’appuntamento è per venerdì, 10 maggio, alle ore 10.30. L’evento, ...

Latina – “ Arte e scienza , un binomio vincente. Presto un incontro al museo Cambellotti con gli studenti dell’istituto Frezzotti-Corradini e del liceo Grassi per illustrare, utilizzando le opere esposte, i progetti innovativi che hanno realizzato ...

Latina – Questa mattina, nell’auditorium dell’istituto comprensivo Alessandro Volta, gli studenti che hanno partecipato al Viaggio della Memoria organizzato dal Comune di Latina hanno potuto rivolgere le loro domande a Sami Modiano , che non aveva ...

Gli studenti di Formia in visita alla mostra “Boom dalla occupazione alla Liberazione” - Gli studenti di Formia in visita alla mostra “Boom dalla occupazione alla Liberazione” - Gli studenti, accompagnati dalle loro professoresse e dal noto marciatore formiano Michele Maddalena, hanno l'opportunità di osservare da vicino reperti storici, immagini di Formia prima del conflitto ...

Successo per il torneo di basket del Progetto M.A.G.I.A.: inclusione e sport al PalaCordoni - Successo per il torneo di basket del Progetto M.A.G.I.A.: inclusione e sport al PalaCordoni - La collaborazione con Nuova Pallacanestro in Carrozzina di Rieti e i Centri di Formazione Professionale di latina e Frosinone ha portato a una giornata di grande emozione e partecipazione. Il Presiden ...

Debate, lingue e civiltà classiche, filosofia: l’Azuni di Sassari alla ribalta in tre competizioni nazionali - Debate, lingue e civiltà classiche, filosofia: l’Azuni di Sassari alla ribalta in tre competizioni nazionali - A fine settimana scorsa Ginevra Chianese, alunna del quinto anno del liceo classico, con un elaborato sull’esplorazione nel mondo antico è risultata quindicesima fra i trentotto partecipanti alla ...