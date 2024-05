L’Aston Villa può diventare titolare della Champions League - dice l’ex tecnico Smith

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 16 maggio 2024) 2024-05-16 17:56:05 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:allenatore delDeanritiene che il club possaun appuntamento fisso inessendosi assicurato un posto nella competizione europea per club d’élite per la prossima stagione. Il quarto posto diè stato confermato martedì sera quando il Tottenham, lo sfidante più vicino, ha perso 2-0 in casa contro il Manchester City in corsa per il titolo. Leggi le nostre altre notizie sportive: Son ammette di essere “all-in” su Postecoglou nonostante le difficoltà del TottenhamIl Manchester United punta Frank felice al BrentfordEderson salterà la finale di campionato e la finale di FA Cup E ...