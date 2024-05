L’arbitro Playout - dirigerà Perri di Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Mario(foto) della sezione di1 èdesignato per dirigere alle 18 di domenica il match di ritorno Vis Pesaro-Recanatese che mette in palio la salvezza. Il direttore di gara si avvarrà della collaborazione di Lorenzo Giuggioli di Grosseto e di Marco Cerilli di Latina; il quarto uomo sarà Mattia Ubaldi della sezione di1. In questa stagioneha diretto un totale di 21 gare tra serie C e campionato Primavera, di cui cinque nel girone B della C e tra queste quella disputata dalla formazione giallorossa ad Ancona il 18 novembre scorso.