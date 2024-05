L’angelo della Storia | ricomporre le macerie della Storia e del paradosso grazie al teatro

(Di giovedì 16 maggio 2024) Bergamo. Una “drammaturgia di costellazioni svelate di aneddoti storici”, narrazioni recuperate, smontate e ricombinate, messe poi a confronto con il presente, in un’ideale mappa del. Prende spunto dalle teorie del filosofo Walter Benjamin e Yuval Noah Harari, “”, spettacolocompagnia teatrale Sotterraneo (Premio Ubu come miglior spettacolo del 2022), ideato e diretto da Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa andato in scena mercoledì 15 maggio alSociale, ultimo appuntamentostagione teatrale del Donizetti. Spettacolo che riprende da Benjamin la figura di un angelo che vola, con lo sguardo rivolto al passato e dando le spalle al futuro (come ...

Conte troppo perfetto per Milan e Juve, con lui non avrebbero scuse. De Laurentiis invece le ha già esaurite tutte - Conte troppo perfetto per Milan e Juve, con lui non avrebbero scuse. De Laurentiis invece le ha già esaurite tutte - `La storia di Conte dice che prende squadre arrivate dietro e con il suo lavoro colma il gap`. Questa frase non è tratta da una qualsiasi cronaca giornalistica,.

WEC | Paradosso Isotta Fraschini: la Tipo-6 meriterebbe di più - WEC | paradosso Isotta Fraschini: la Tipo-6 meriterebbe di più - Nel WEC c’è un paradosso e si chiama Isotta Fraschini ... Il presidente, Alessandro Fassina, ha scelto una strategia coraggiosa per riproporre lo storico brand sul mercato: partire dalle corse per ...

Il paradosso di Conte: è l'ideale per i tifosi, ma non per i dirigenti. È... - Il paradosso di Conte: è l'ideale per i tifosi, ma non per i dirigenti. È... - (fcinter1908) Cristian Stellini, storico vice di Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni riportate dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo X Cristian Stellini, storico vice di Antonio ...