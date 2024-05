Ladro maldestro - per lui si aprono le porte del carcere Bassone

(Di giovedì 16 maggio 2024) Una serie di tentativi, ma sufficienti a farlo finire in. Perché Samuele Modolo, 31 anni di Ponte Lambro, solo raramente riusciva ad accaparrarsi la merce che cercava di rubare dagli scaffali dei supermercati dell’Erbese. Bloccati da direttori e dipendenti, una volta anche dai clienti, o consegnato ai carabinieri che arrivavano in pochi attimi, prima ancora che fuggisse. Ma lui procedeva incessante: il 13 luglio dello scorso anno all’U2 di Lurago d’Erba, il 30 al Gigante di Mariano Comense, il 6 agosto al Bennet di Erba, il 14 settembre all’U2 di Arosio, e il 27 alla Coop di Mariano Comense, dove lo spintonamento di un cliente che aveva cercato di fermarlo, gli è costato l’accusa di tentata rapina. Il bottino, mai portato a casa, erano sempre bottiglie di alcolici: gin, amari, brandy, anche costosi, o Campari. A queste accuse di tentato furto, si è aggiunta ...

