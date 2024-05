La vita privata Laurea in Ingegneria e grande passione per la lettura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Non c’è solo il calcio nelladi Matteo Arena, che dopo essersi diplomato al liceo scientifico di Bari si è iscritto alla facoltà didell’Università del capoluogo pugliese riuscendo a conseguire brillantemente latriennale. Ma il difensore della Spal non si è accontentato, decidendo di proseguire gli studi con l’obiettivo di ottenere lamagistrale in. "Nell’ultimo anno di superiori non ero così sicuro di poter fare del calcio una professione, quindi feci il test di ammissione alla facoltà die lo superai – ricorda –. È stata dura, non lo nego, ma effettuare il percorso di studi mi ha dato tanta serenità: sapere di avere eventualmente a disposizione nellauna sorta di piano B mi permette di vivere in maniera ...